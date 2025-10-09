ETV Bharat / bharat

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ಗಡ್ಕರಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 9, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 10 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 26 ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಿಎಚ್​ಡಿಸಿಸಿಐನ 120ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶದ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ಲಡಾಖ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಝೊಜಿಲಾ ಟನಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಶೇ.75-80ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶೇ.16ಕ್ಕಿಂತ ಇದೀಗ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಶೇ.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸರಕು ಸೇವೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯುರೋಪಿನ​ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.8 ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್​ 1 ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್​ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತದ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್​ ಉದ್ಯಮ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಲಯದ ಗಾತ್ರ 22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ವಲಯ 4 ಲಕ್ಷ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನಗಳ ಆಮದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ದ ಇಂಧನದ ಅಳವಡಿಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದರು.

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 45 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ದೇಶದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

