ETV Bharat / bharat

5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ಗೆ ಪಯಣ: 25 ಲಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ - KAUTILYA PANDIT GOING TO LONDON

ಹರಿಯಾಣದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

google-boy-kautilya-pandit-going-to-uk-oxford-university-
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 7:19 PM IST

5 Min Read

ಕರ್ನಾಲ್: ಹರಿಯಾಣದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ತನ್ನ 5 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್: ಹೀಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ. ಇಂದು ಇದೇ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಲಂಡನ್​ ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ: (ETV Bharat)

ನನಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಂಟಿದೆ: 'ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ (ETV Bharat)

ಕೌಟಿಲ್ಯ ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಆಸಕ್ತಿ: ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾನವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪಂಡಿತ್​ ನ ದೃಢವಾದ ಮಾತು.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನ ಬಲಿಯೋಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಪದವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕತೆಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಡಿ. ಗೋಯೆಂಕಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ: 'ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಗು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈಡೇರಿದರೆ, ಮಗು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾ ಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಗು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ (ETV Bharat)

ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಗ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಐಐಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೌಟಿಲ್ಯ 5 ಕಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತ ಆಕ್ಸ್​ ಫರ್ಡ್​ ವಿವಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಮಗನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಇದಾಗಿದೆ: 'ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ . ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ (ETV Bharat)

ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿತು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ ತನ್ನ ಮಗು 'ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅಜ್ಜ ನೀವು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತಾರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ.

ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹೋದರಿಯರೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು: ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೃದುಲ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹೋದರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡಿತ್ 'ಅವಳು ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಕೂಡಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಐಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಅವರ ಐಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟವು 130-150 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:Explainer; ಟಾಪ್ 2000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ 9 ಐಐಟಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಟಾಪ್ 339 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​ನಲ್ಲಿ 1121 ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹುದ್ದೆ; ಪಿಯುಸಿ​ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಓಪನ್​ಎಐ

ಕರ್ನಾಲ್: ಹರಿಯಾಣದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ತನ್ನ 5 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್: ಹೀಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ. ಇಂದು ಇದೇ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಲಂಡನ್​ ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ: (ETV Bharat)

ನನಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಂಟಿದೆ: 'ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ (ETV Bharat)

ಕೌಟಿಲ್ಯ ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಆಸಕ್ತಿ: ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾನವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪಂಡಿತ್​ ನ ದೃಢವಾದ ಮಾತು.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ನ ಬಲಿಯೋಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಪದವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕತೆಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಡಿ. ಗೋಯೆಂಕಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ (ETV Bharat)

ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ: 'ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಗು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈಡೇರಿದರೆ, ಮಗು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾ ಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಗು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್​ ಬಾಯ್​​​​​​​ ಈಗ ಲಂಡನ್​​ ಗೆ ಪಯಣ (ETV Bharat)

ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಗ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಐಐಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೌಟಿಲ್ಯ 5 ಕಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತ ಆಕ್ಸ್​ ಫರ್ಡ್​ ವಿವಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಮಗನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಇದಾಗಿದೆ: 'ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ . ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Haryana's Google boy Kautilya Pandit Going to London, will study in Oxford University
ಕರ್ನಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ (ETV Bharat)

ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿತು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ ತನ್ನ ಮಗು 'ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅಜ್ಜ ನೀವು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತಾರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ.

ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹೋದರಿಯರೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು: ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೃದುಲ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹೋದರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡಿತ್ 'ಅವಳು ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಕೂಡಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ: ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಐಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಅವರ ಐಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟವು 130-150 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:Explainer; ಟಾಪ್ 2000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ 9 ಐಐಟಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಟಾಪ್ 339 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​ನಲ್ಲಿ 1121 ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹುದ್ದೆ; ಪಿಯುಸಿ​ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಓಪನ್​ಎಐ

For All Latest Updates

TAGGED:

OXFORD UNIVERSITYHARYANA GOOGLE BOY KAUTILYA PANDITGOOGLE BOY KAUTILYA PANDITUK OXFORD UNIVERSITYKAUTILYA PANDIT GOING TO LONDON

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.