ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಡ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನ: ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದು ಈ ತಾಯಿಯ ಚಿನ್ನದ ವೈಭವ ನೋಡಲು

ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಿಯು ಚಿನ್ನದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ 11 ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 2:29 PM IST

ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಭವ್ಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೇಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮನ ಚಿನ್ನದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದು ಈ ತಾಯಿಯ ನೋಡಲು (ETV Bharat)

ಹನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯ ಅವತಾರಗಳು: ನಿತ್ಯವೂ, ದೇವಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ: ಅಭಯಹಸ್ತ, ಚಿನ್ನದ ಹೂವಿನ ಜಡೆ ಮತ್ತು ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಯೌವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)

ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ: ಚಿನ್ನದ ಐದು ಮುಖಗಳು, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನದ ಹಾರ, ಕಂಠಾಭರಣಗಳು, ಶಂಖ - ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ವೇದಮಾತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ: ದೇವಿಯು ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅಭಯ ಹಸ್ತಗಳು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬೆಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ (ETV Bharat)

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿ: ಶಾರ್ದೂಲ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿ, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರೂಪವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ: ಶಂಖ, ಚಕ್ರಗಳು, ಗದೆ, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಒಡ್ಯಾಣ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ರೂಪವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಕಿರೀಟ, ಕಂಠಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಯಹಸ್ತಗಳಿಂದ ದೇವಿಯು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಮಹಾಚಂಡಿ ದೇವಿ: ಸಿಂಹದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಚಿನ್ನದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬೆಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗಮ್ಮ (ETV Bharat)

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ: ಹಂಸ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ವೀಣೆ, ಕೈಗಳು, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ಟರ್ಬನ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರೂಪವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ: ಶಾರ್ದೂಲ ರಥದ ಮೇಲೆ, ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಸೂರ್ಯ - ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಂಖ - ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ: ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು, ಹಾರಗಳು, ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೇವಿಯು ಚಿನ್ನದ ಹಾರ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

300 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಪವಿತ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ರವಿ ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಈ ಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಂಕರಾಶ್ಯಾಂಡಿಲ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರವು ಹಿಂದೂಗಳ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೃಕ್ಷವು ದೇವತೆ ದುರ್ಗಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು, ಇದು ಅದರ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ದೇವತೆ, ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಜವಾಡ ಕನಕದುರ್ಗೆಯ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

