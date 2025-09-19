ETV Bharat / bharat

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ₹3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಶಂಷಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

SHAMSHABAD AIRPORT HYDERABAD ಶಂಷಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ GOLD FOUND IN BAGS
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ₹3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 1:43 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಷಾಬಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಆರ್‌ಐ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಡಿಆರ್​ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 1,261 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುವೈತ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಧ್ರದ ಕಡಪದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ₹2.11 ಕೋಟಿಯ ಚಿನ್ನ: ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 2.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2,117 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್​ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಇದು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಆರ್‌ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

