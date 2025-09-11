ETV Bharat / bharat

ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕುರಾನ್: ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡಗಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ, ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

Gold Ink Quran in Lucknow Firangi Mahal Know Firangi Mahal Historical Story Who Wrote Gold Quran When
ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕುರಾನ್ (ETV Bharat)
September 11, 2025

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ನವಾಬರ ನಗರವಾದ ಲಕ್ನೋದ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್. ಇದರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ನಾಗರಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇದೆ. 340 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Farangi Mahal
ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ (ETV Bharat)

ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಇತಿಹಾಸ: ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಲಕ್ನೋದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೌಕ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕರು ಯುರೋಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫರಂಗಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀಲ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಇದು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಲ್ಲಾ ಅಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕುತುಬ್ ಶಹೀದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಮುಲ್ಲಾ ಅಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಶಹೀದ್ ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂತು.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು: ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭವ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೂ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

Quran
ಕುರಾನ್ (ETV Bharat)

ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕುರಾನ್: ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಫ್ತಿ ಅಬುಲ್ ಉರ್ಫಾನ್ ಫರಂಗಿ ಮಹಾಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 744 ಪುಟಗಳ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವು ಅದರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೂವುಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಾನ್ ಪ್ರತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಮುಫ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಿ, ಅದರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಳಿಸಿಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಕುರಾನ್ ಬರೆಯಲಾಯಿತು: ಈ ಕುರಿತು ಮುಫ್ತಿ ಅಬುಲ್ ಉರ್ಫಾನ್ ಫರಂಗಿ ಮಹಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಕುರಾನ್ ಕೇವಲ ಕೈಬರಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆ ಯುಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Gold Ink Quran in Lucknow
ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕುರಾನ್ (ETV Bharat)

ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಲಂಗೀರ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಲಾ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಲಕ್ನೋಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಯಿತು.

ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನ ಫೈಜಾನ್ ಫರಂಗಿ ಮಹಾಲಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಕುರಾನ್ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮುಲ್ಲಾ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು. ಅವರು ಈ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ಡಾ. ಮಿಶ್ಕತ್ ಫರಂಗಿ ಮಹಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಲ್ಫ್​ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ಗೆ ಕರೆತಂದ, ಆಗ ಮೌಲಾನಾ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸಬಹುದು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಹಜ್ಜುದ್ ನಮಾಜ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

Farangi Mahal in Lucknow
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಗೋಡೆ (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ: ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಫರಂಗಿ ಮಹಾಲಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫರಂಗಿ ಮಹಲ್ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕುರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಅದ್ಭುತ ಯುಗವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಾನ್‌ನ ಸುವರ್ಣ ಪದಗಳು ಪರಂಪರೆಯು ಕೇವಲ ನೋಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

