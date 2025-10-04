ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಕಿಮೀ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ!
ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 6:23 PM IST
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿರ್ಸಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೃಪೇಂದ್ರನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾರಿಗೆಯ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಎಂದರೆ ಆಟಿಕೆ ರೈಲು.
ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕವೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.
ಡೋಲುಗಳ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಪರೂಪದ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ ನೃಪೇಂದ್ರನಾರಾಯಣ ಹಿಂದೂ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂಜೆಯು 111 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಕರು ಸೇರಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದರು. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಬುಲ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಯೋಜಕರು ಎರಡರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ರಂಗ್ಬುಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು..
ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಶಿಶ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವು ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಆಟಿಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
