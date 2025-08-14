ಸೀತಾಂಪೇಟ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಂಪೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಂತೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಲಿಪುಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಪರ್ಲಖೆಮುಂಡಿ ಗಜಪತಿ ರಾಜು ಕುಟುಂಬವು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು: ಹಿರಿಯರು ಅದರ ಕಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪುಲಿಪುಟ್ಟಿ (ಹುಲಿ ವಸಾಹತು) ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಣಸಗುಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಆ ಮರವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿದ್ದುಹೋದರೂ, ಅದರ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳಿವು: ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮರಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಂತಲಗುಡ ಅಥವಾ ಚಿಂತಾಮನುಗುಡವಾದವು. ಗೆಣಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈತಮನುಗುಡರಾದರು. ಜಾಮೂನ್ ಮರಗಳು ನೆರೆಡುಮನುಗುಡವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ಲಮ್ ಮರಗಳು ರೆಗುಲಗುಡ ಅಥವಾ ರೆಗುಮನುಗುಡಲು ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಮೇಕಾವ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹೇರಳವಾದ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗುಡುಗಳು: ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯಲ್ಲಂಗುಗುಡ, ಬುಡ್ಡದುಗುಡ, ಮಸಡುಗುಡ, ಲಕ್ಕಾಯಗುಡ, ಸುಂದರಯ್ಯಗುಡ, ಜಮ್ಮದುಗುಡ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣೈಗುಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಜನರು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜೀವಂತ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀತಾಂಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
