ETV Bharat / bharat

ಜೋದ್ಪುರ್​ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ಪತ್ನಿ, ವಕೀಲರು

ಜೋದ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಂಗ್ಮೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಕೀಲ ರಿತಮ್ ಖರೆ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Gitanjali Angmo meets Sonam Wangchuk in Jodhpur jail, receives his detention order
ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಆಂಗ್ಮೋ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 9, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೋದ್ಪರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ್​): ಲಡಾಖ್​ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಆಂಗ್ಮೋ ಜೋಧ್‌ಪುರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಜೋದ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆಂಗ್ಮೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಕೀಲ ರಿತಮ್ ಖರೆ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಂಗ್ಮೋ, ಇಂದು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಕೀಲ ರಿತಮ್ ಖರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೋನಮ್​ ಅವರ ಚೈತನ್ಯವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಆಂಗ್ಮೋ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಬಂಧನದ ಆಧಾರಗಳು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಂಧನದ ಆಧಾರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಆಂಗ್ಮೋ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಜೋಧ್‌ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ವಿ ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 26ರಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಲಡಾಖ್ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ) 1980 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಡಾಖ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪತ್ನಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಬಂಧನ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನೋಟಿಸ್

For All Latest Updates

TAGGED:

GITANJALI ANGMO MEETS WANGCHUKSONAM WANGCHUK IN JODHPUR JAILWANGCHUK DETENTION ORDERLADAKH VIOLENCEGITANJALI ANGMO MEETS WANGCHUK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.