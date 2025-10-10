ETV Bharat / bharat

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ 5 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಎಸ್‌.ಜೈಶಂಕರ್

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಐದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಐದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 5:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಐದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರಿಗೆ 5 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 20 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಫ್ಘಾನ್ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಭಾರತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಆರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 20 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತವು ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ MRI ಮತ್ತು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು UNODC ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹತ್ವದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಬೂಲ್‌ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಬೂಲ್​ನಲ್ಲಿ​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪುನರ್​ಸ್ಥಾಪನೆ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್​

