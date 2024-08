ETV Bharat / bharat

ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ 100 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ! - HOW TO USE BALCONY SOLAR SYSTEM

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ (RERC) ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದೀಗ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅಳವಡಿಸಲು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 100 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.