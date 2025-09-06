₹2.32 ಕೋಟಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ: ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಭದ್ರತೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಡ್ಲಗುಡ ಜಾಗೀರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ ಲಡ್ಡು ದಾಖಲೆಯ ₹2.32 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.
Published : September 6, 2025 at 1:39 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ವರ್ಷ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬಂಡ್ಲಗುಡ ಜಾಗೀರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಿನಾಯಕನ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ₹2,31,95,000 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ₹1.87 ಕೋಟಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಬಿಕರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸುಮಾರು 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾವಲು: ಬೃಹತ್ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಗರ ಪೊಲೀಸರು 3,200 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ QR ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 250 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು SHE ತಂಡಗಳು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 40 ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ 40 ಕ್ರೇನ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 65 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 55 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಹದಿಪಟ್ಟಣಂ, ಕೂಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಉಪ್ಪಲ್, ದಿಲ್ಸುಖ್ನಗರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಗುಡವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೇಗಂಪೇಟೆ-ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
