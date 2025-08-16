ETV Bharat / bharat

ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೊಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ರೈತ! - GANGARAMS BRIDGE

ರೈತನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೈನ್‌ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

GANGARAMS BRIDGE
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ರೈತ (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read

ಆದಿಲಾಬಾದ್​​(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಳೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈತರು ಸುತ್ತಿಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿರ್ವಾಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರೈತನೋರ್ವ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಆದಿಲಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲ ಮಂಡಲದ ಮಣಿಯಾರ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಡು ಗಂಗಾರಾಮ್​ ಅವರಿಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದೆ. ಪೈನ್‌ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಳೆ ಹಾದಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತ ಗಂಗಾರಾಮ್, ಸುತ್ತಿಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ರೈತ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಸತತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೊಳೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಿಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರೈತ ಕಡು ಗಂಗಾರಾಮ್ ಪಣತೊಟ್ಟರು. ಹೊಳೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇತರೆ ರೈತರ ಸಹಕರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟರು. ಪರಿಣಾವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

Kadu Gangaram
ರೈತ ಕಡು ಗಂಗಾರಾಮ್ (EENADU)

60 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹೊಳೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಪಿಲ್ಲರ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀಟ್​ಗ​ಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೈತ ಕಡು ಗಂಗಾರಾಮ್​ ಹೇಳಿದರು.

19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಸೇತುವೆ: ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 19 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾರಾಮ್ ಅವರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

