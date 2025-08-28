ETV Bharat / bharat

10 ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳುವ ಗಣಪತಿ - GANESH POOJA

ವರ್ಷದ 355 ದಿನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Ganesha idol
ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)
ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ) : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ನಳಂದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ (ಅಮೃತಶಿಲೆ) ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಷದ 355 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಲಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹದ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಿಲಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಲಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಾವ್ ಬಜಾರ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಶ್ಯಾಮ್ ಸರೋಬರ್ ಠಾಕೂರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಳರು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಮೇದ್ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಜಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ರಾಮ್‌ವಿಲಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಠಾಕೂರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರು, ಆಗ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

150 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗಣಪತಿ : ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ವಾಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜನರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

