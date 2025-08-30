ಅಹಮದಾಬಾದ್: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಥೀಮ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಘೀಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದ ದರ್ಬಾರ್ ಬಳಿ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
AI-171 ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದ ಥೀಮ್: ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಬಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು - ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮರಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಮರದಿಂದ ಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ದೇವರು ಸಹ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕನನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ: ಈ ಕುರಿತು ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಯೋಜಕ ರಾಹುಲ್ ರಜಪೂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಈ ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 15 - 20 ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಒಂದೆಡೆ, ಮೋದಕಗಳು, ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಭಜನೆ - ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ತರುತ್ತವೆ.
ಭಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಚರಣೆ: ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುವ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
