ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
September 5, 2025
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ಬಾರಿ ರಾಯದುರ್ಗದ ಮೈ ಹೋಮ್ ಭುಜ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು ಬರೋಬರಿ 51,07,777 ರೂ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೆಲ್ಲಾಂಡುವಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 29.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ವಾರ್ಷಿಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದು ಈ ಭಾಗದವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳವರು ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೈ ಹೋಮ್ ಭುಜ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಟೆಂಡ್ ನಡಿಂಪಲ್ಲಿ ನಾನಿ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾಜಿಗೆ ಕೂಗುವ ಲಡ್ಡನ್ನು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಹಿ ಪ್ರಸಾದವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಕ್ತಿ, ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
