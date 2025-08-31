ETV Bharat / bharat

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನೆ
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 7:48 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ: ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಣಿವೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಉಗ್ರರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಕಾರಣ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದವು.

ಇಂದು ಶ್ರೀನಗರದ ಹಬ್ಬಾ ಕಡಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗಣಪತ್ಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಝೀಲಂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು.

ನಾವು ಗಣಪತ್ಯಾರ್ ದೇಗುಲದಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟೆವು. ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಝೀಲಂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಜಯ್ ಟಿಕೂ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಟಿಕೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವ ಹಾಗು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ, ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 7 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕೆಲವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಂಬನ್​​ನ ರಾಜ್ ಗಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಉಗ್ರರ ಬೇಟೆ: ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂಂಚ್ ನಲ್ಲಿ​ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಶೇಖ್ ಎಂಬಾತ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಎರಡು ಅಸಾಲ್ಟ್​ ರೈಫಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಪೂಂಚ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬಂಧನ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಕ್ಕೆ - TERRORISTS ARRESTED

