22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ನಗರದ ಖುಶಾಲ್ಭಾಯ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ 'ಶೂನ್ಯ ದೋಷ'ದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ 10 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಈ 1 ಇಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇನ್ ಚೋಕ್ಸಿ.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಶೂನ್ಯ ದೋಷ'ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. 'ಶೂನ್ಯ ದೋಷ'ದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಣೇಶನ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರವೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇನ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂನ್ಯ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ: ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಗ್ರಹಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 40 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯ ದೋಷವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ 1 ಇಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಚೋಕ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
