ರಾಹುಲ್​​ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ'ಯ 'ಗಾಂಧಿ ಸೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ - GANDHI SE AMBEDKAR MARCH

ಪಾಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಸೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 'ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ'ಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಸೂಚಿಸುವ 'ಗಾಂಧಿ ಸೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪಾಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 1,300 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 110 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ವರ್ಮಾ ರಸ್ತೆ, ಡಾಕ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಥಾಣಾ, ನೆಹರು ಪಟಹ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು, ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ : ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶರ್ಮಾ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಕ್ ಬಂಗಲೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆಯ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀರಚಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿಯೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸಸಾರಾಮ್‌ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಮತದಾರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ'ಯು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

'ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾತ್ರೆ'ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ನಿಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಬಿಹಾರ, ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಹಾರ SIR: 89 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ - BIHAR SIR

