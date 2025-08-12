ETV Bharat / bharat

ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ!; ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಊರು ಗಾಜುಲಪಲ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ - GOVERNMENT EMPLOYEES VILLAGE

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸೇರುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ. ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರುವ ವರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವವೇ ಬೇರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ 'ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಊರು' ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರೇ ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು. ಗುತ್ತಿಮಂಡಲದ ಇಸ್ಕುರಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಗಾಜುಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ: ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ 80 ಮನೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1985 ರಲ್ಲಿ. ರಾಮಾಂಜಿನೇಯುಲು ಎಂಬ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಂಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​, ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ.

ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ಊರಿನ ಯುವಕ/ ಯುವತಿಯರು ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್​​ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್​, ರೈಲ್ವೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, ನೌಕಾಪಡೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಜನರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾದರಿ: ಗಾಜುಲಪಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

