ಗಜಪತಿ - ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಭೂಕುಸಿತ: ತಂದೆ - ಮಗ ನಾಪತ್ತೆ, 24 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಜಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
ಗಜಪತಿ (ಒಡಿಶಾ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂವಹನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿಭೂತಿ ಭೂಷಣ್ ಜೇನಾ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ.

ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)

ನಿನ್ನೆ ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಗಢ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪೆಕಟ್ ಬಳಿಯ ಬಮಾರಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಕಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶಬರ್ (70) ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರಾಜಿಕ್ ಶಬರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೆಲದಡಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಜಿಕ್ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 3 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರಾಯಗಢ, ನುವಾಗಢ ಮತ್ತು ಉದಯಗಿರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆರ್. ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಲ್ಶಿಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ತ್ರಿನಾಥ್ ನಾಯಕ್ (57) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಶವ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಕಟಕ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಜಪತಿಯ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ (ಗುರುವಾರ) ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿಭೂತಿ ಭೂಷಣ್ ಜೇನಾ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

