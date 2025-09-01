ETV Bharat / bharat

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"From Walking 8 km for School to Adopting 30 Tribal Families - Collector Rajakumari's Journey of Empathy and Action"
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 3:27 PM IST

ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಮಿಲ್ಲಕುಂಟದಲ್ಲಿರುವ 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ ಅವರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಸುಂಧರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಿಲ್ಲಕುಂಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ, 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ (Eenadu)

ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವ ಡಿಸಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವರು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನೂ ಸಹ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಕೂಡ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ: ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಕ್ಕಲಿ ಮಂಡಲದ ಕೊಲ್ಲಿವಲಸದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನು, ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ್ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ದಮಯಂತಿ ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಓದುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಬಸ್ಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ (Eenadu)

ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುರುಕುಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓದಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಬಿವಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್-1 ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬಂದಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಉಪ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ನಾನು ವಿಜಯನಗರಂ, ಕಾಕಿನಾಡ, ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳು. 2016ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐಎಎಸ್ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನಾನು ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ನಾನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೃಪ್ತಿಪಡುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಗನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ನೇಮಿಲ್ಲಕುಂಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೊದಲು ನೇಮಿಲ್ಲಕುಂಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡತನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪಿ4 (Public-Private-People-Partnership) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಮಿಲ್ಲಕುಂಟಾದಲ್ಲಿ 30 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

