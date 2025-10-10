ETV Bharat / bharat

ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದವರೆಗೆ: ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ Govt ನೌಕರಿ ಪಡೆದ 7 ಮಂದಿ!

ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಜಾಣ್ಮೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮದ 7 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

from-village-fields-to-government-jobs-enuguladinnepadu-youth-shine-in-sports-and-dsc
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ಎನುಗುಲದಿನ್ನೆಪಾಡು ಗ್ರಾಮ ಯುವಜನತೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎನುಗುಲದಿನ್ನೆಪಾಡು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹಿಂದೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಆಡುವ ಆಟವಾಗಿದ್ದವು. ಅನೇಕರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೃತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನುಗುಲದಿನ್ನೆಪಾಡುವಿನ ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಪಿ ಮೆಗಾ ಡಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನೌಕರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯವರೆಗೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನುಗುಲದಿನ್ನೆಪಾಡು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಕುಗ್ರಾಮವಾದರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಮ್​ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೋಷಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಳು ಮಂದಿ ಪಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಇಡ್​​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಉತ್ತಜಿಸಿದ ಎನುಗುಲದಿನ್ನೆಪಾಡು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪಿಇಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಪಿಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಡಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀಲತಾ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಖೋಖೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ರಾವ್​ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಅಪಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕುಗ್ರಾಮದ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ತ್ರಿಪಾಲ್​, ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಕೂಡ ರಾವ್​ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಇಚ್ಛೆ, ಕಠಿಣಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 160 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

For All Latest Updates

TAGGED:

ENUGULADINNEPADU YOUTHYOUTH SHINE IN SPORTS AND DSCVILLAGE FIELDS TO GOVERNMENT JOBSSUCCESS STORYFIELDS TO GOVERNMENT JOBS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.