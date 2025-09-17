ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ; ಊರ್ಮಿಳಾರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದು!
ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ಮರೆತು ಸಂಪತ್ತಿನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಅನೇಕರ ನಡುವೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2025 at 5:04 PM IST
ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಹುದ್ದೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಉರ್ಮಿಳಾ. ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ, ಗುಡೇಂಕೊತ್ತವೀದಿ, ಕೊಯ್ಯೂರು ಮಂಡಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೂಂಡು ಕೂರದೇ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಕೋತಪಲಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ಲೊತಗೆಡ್ಡಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಅವರು ಇತರ ಮಾರಾಟಗಾರರಂತೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕಷ್ಟದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಬೇರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ನೇರನಡೆ ನುಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಬುಡಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಸ್ವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಊರ್ಮಿಳಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರಮವೇ ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
