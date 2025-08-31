ಲುಧಿಯಾನ(ಪಂಜಾಬ್): ಇಲ್ಲಿನ ಜಂಡಿಯಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವೀಧರರಾದ ಸಿಂಗ್, 2006ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
1986ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನಷ್ಚೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿವೆ. ಪ್ರಿ-ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 700 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಂಡಿಯಾಲಿ ಶಾಲೆಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹು ಸ್ವಚ್ಛ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್' ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 'ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಅಂಗಡಿ' ಯಂತಹ ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನವದೀಪ್ ಕೌರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ನೋಟವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮೈದಾನವು 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್', 'ಮ್ಯಾಥ್ ಪಾರ್ಕ್', 'ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್' ಮತ್ತು 'ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್' ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರಕಲೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
