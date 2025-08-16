ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಕೊಪ್ಪುಲ ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ತರಗತಿಯ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತ್ಮಕೂರ್ (ಎಸ್) ತಾಲೂಕಿನವರಾದ ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗಿನ ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೋಧನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಬಿಲ್ಡರ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೀರಿ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಾಠಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ದುರಂತವೆಂದರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ದಿನದಂದು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದಿಲ್ಸುಖ್ನಗರ ಡಿಪೋಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರ ನಿಧನವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿತು.
ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ: ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವಾದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣವು ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವವು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಶಾಲಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬದ್ಧತೆಯು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೇವಲ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ಕೊಪ್ಪುಲ ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಥೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
