ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು!; ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೀಗಳೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ತಮಿಳುನಾಡಿ ಜನ್ನತ್ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2025 at 6:10 PM IST
ತೆಂಕಾಸಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ, ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನ್ನತ್.
ತೆಂಕಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂಪಂಕುಳಂನ ಜನ್ನತ್ ಅವರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲೇಮಾನ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಜನ್ನತ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಹಾದಿ: ಜನ್ನತ್ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿ, ನಡಿಗೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ತಾನು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು.
ಆದರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಈ ವಿಷಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೂ ಹೆದರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2005 ರಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ನಿಲುವು ಬದಲಿಸದ ಜನ್ನತ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಜನ್ನತ್ ಇತರ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಹವರ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಳು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಲೇಮಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಜನ್ನತ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ವಾಸಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಆಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.
ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ: ತನ್ನೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಜನ್ನತ್ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಡನನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಆರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಮರಗೆಣಸು, ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನ್ನತ್, "8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ದೇಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆದ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಜನ್ನತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಿ: ಸದ್ಯ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯ ತೋಟದ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂಬುದು ಜನ್ನತ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತಾಯಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೀಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೋವಾಯಿತು. ಆತ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಅದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
