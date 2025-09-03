ಎಲ್ಲೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನದೇಯಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುರಮ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾದರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸುವ ಬಡ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕರಗುವ ಪವನ್, ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿರುವುದು ಅವನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಎಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲಿಂಡಿಯ ಮೂಲದ ಪವನ್, ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತರಿಸಿದೆ. ಹಸಿವು ಎಂದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವುದು, ಬಡವರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವದಗಿಸುವುದು ಈ ಯವ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ.
ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಾನು ಕಂಡ ಶೋಚನೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಗತಿಕರ ದೃಶ್ಯವು ತನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಎಷ್ಟು ಕಲಕಿತೆಂದರೆ ಮಾನವವ ಜನ್ಮ ಇಷ್ಟೇನಾ ಎಂದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು. ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಏಕೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು? ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಎಂಬ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಲಾಂಬಿಸಿದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪವನ್ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ತಾನು ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು. 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಕೆಲವರು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೋರಾಡತ್ತಿದ್ದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತು. ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿದ್ದೆ-ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ 10 ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಜನವರಿ 6, 2018 ರಂದು ಯುವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ 1,000 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಳವಾದರೂ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಥವಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 45 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 35 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪವನ್ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇವೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೋ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿ - ಹೊದಿಕೆಗಳಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳಿ, ರಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪವನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು.
ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರೀಮ್: ಆಹಾರ ದಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಯುವಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದರೆ ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರಮ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್.
