ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ: ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಥೀಮ್ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ; ಈಗ 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತೆ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಫೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2025 at 4:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಫೆಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ - ಈಗ ಅದುವೆ ದಾರಿ ದೀಪ: ಲಿಖಿತಾ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆದೆ. ನಂತರ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಅನುಭವವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮಾದರಿಯ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು ಅಂತಾರೆ ಲಿಖಿತಾ.
ಸೈನಿಕಪುರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ; ಈಗ 3 ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: 2022 ರಲ್ಲಿ, ಲಿಖಿತಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಫೆಯಾದ "ಲಾ ವಿಯೆ ಎನ್ ರೋಸ್" ಅನ್ನು ಸೈನಿಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಮೊದಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆಫೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಫೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಲಿಖಿತಾ.
100 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತಾ: ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಫೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಲಿಖಿತಾ ಅವರು, ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಮೂರು ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತಾ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
