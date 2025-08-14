ETV Bharat / bharat

ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರೂ ಉಳಿತಾಯ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ - WOMEN GROUPS SUCCESS

ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 2:49 PM IST

ವಿಜಯನಗರಂ: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಟಿಯಾಡಾ ಮತ್ತು ರಾಜಂ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಮಾದರಿ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡುವ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ: ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಗಂಟಿಯಾಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ರೂ. ಉಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ತಾವೂ ಬೆಳೆದರು.

ಈ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಂದೋಲನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾತ್ತಾ ಹೋದವು. ಸದ್ಯ ಗಂಟಿಯಾಡಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,701 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ 18,333 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ, ರಾಜಮ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,426 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ 14,553 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.

ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಗಂಟಿಯಾದ ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವನ್ನು ಎಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

ಸಕಾಲಿಕ ಸಾಲ ಪಾವತಿ, ಆದಾಯದ ಕೇವಲ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟು? ಗಂಟಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳು, ಬೇಕರಿ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೋಪುಗಳು, ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು: ರಾಜಮ್ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವು ರೈತರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಲ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

