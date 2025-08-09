ಎನ್ಟಿಆರ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತನ್ನ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದ ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಮೂಲಕ 'ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ: ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನವು ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೊಂಡಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು.
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೊಂಡಮ್ಮ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಿರುಪತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಎದೆಗುಂದದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಳು' ಎಂದು ತಿರುಪತಮ್ಮ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ವರೆಗೆ : ಜಗ್ಗಯ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಜಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಂಟಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರು, ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ತಿರುಪತಮ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ನಂತರ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 20 ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, 40 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 43ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಣವು ಅವರ ಕಠಿಣ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
