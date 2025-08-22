ETV Bharat / bharat

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ; ಸಕ್ಸಸ್​ ಆದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ - GANESHA IDOL

ಶ್ರೀಜಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

From Peanut Shells to Lord Ganesha: B.Tech Student Crafts Eco-Friendly Idols
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಜಾ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read

ಗದ್ವಾಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊಳೆಯದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗದ್ವಾಲ್​ನ 'ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಎಂಬ ನವೋದ್ಯಮವು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು (ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ) ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ರೀಜಾ ಎಂಬ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ಚಿಂತಲಕುಂಟದ ಶ್ರೀಜಾ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅಡಿ 'ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಎಂಬ ಪರಿಸರ - ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೂರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಘಟಕವು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಮಡಕೆಗಳು, ಹೂಕುಂಡ, ಬಟ್ಟಲು, ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ, ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಜಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್​ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

From Peanut Shells to Lord Ganesha: B.Tech Student Crafts Eco-Friendly Idols
ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಜಾ (Eenadu)

ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೇಲೆ ಬೆಲೆ ₹200 ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ, 2,000 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ನದಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಹಳ್ಳ - ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ ಸರೋವರಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲ ಕಂಟಕ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರೆ, ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಜಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಹಾನಿ. - ಶ್ರೀಜಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಗಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಶ್ರೀಜಾ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು: ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶ - GANAPATI IDOLS

ಗದ್ವಾಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊಳೆಯದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗದ್ವಾಲ್​ನ 'ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಎಂಬ ನವೋದ್ಯಮವು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು (ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ) ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ರೀಜಾ ಎಂಬ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ಚಿಂತಲಕುಂಟದ ಶ್ರೀಜಾ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅಡಿ 'ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಎಂಬ ಪರಿಸರ - ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೂರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಘಟಕವು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಮಡಕೆಗಳು, ಹೂಕುಂಡ, ಬಟ್ಟಲು, ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ, ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಜಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್​ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

From Peanut Shells to Lord Ganesha: B.Tech Student Crafts Eco-Friendly Idols
ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಜಾ (Eenadu)

ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೇಲೆ ಬೆಲೆ ₹200 ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ, 2,000 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ನದಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಹಳ್ಳ - ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ ಸರೋವರಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲ ಕಂಟಕ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರೆ, ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಜಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಹಾನಿ. - ಶ್ರೀಜಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಗಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಶ್ರೀಜಾ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು: ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶ - GANAPATI IDOLS

For All Latest Updates

TAGGED:

LORD GANESHAPEANUT SHELL LORD GANESHAECO FRIENDLY IDOLSGANESH CHATURTHI 2025GANESHA IDOL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಇವರೇ ನೋಡಿ ದ್ರಾವಿಡ್​ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿವರು!

ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರೈತ: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ತಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.. ಎಕರೆಗೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್: 3-4 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ?..

ಹೆಚ್ಚಿದ BE6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!; 300 ರಿಂದ 999 ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.