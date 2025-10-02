ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಸ್ಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಿವಾದಿತ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಸೇನಾ ದುಸ್ಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 2, 2025 at 4:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಭುಜ್: ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿ ದುಸ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೀಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೇನೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"1965 ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಲಾಹೋರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 78 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ದೋಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಎಂದರು.
ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ 96 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ನದಿಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಮುದ್ರ ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
