ETV Bharat / bharat

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲದವರೆಗೆ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು - PROSTITUTION WITH BANGLADESHI GIRLS

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ 30 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 60 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

From Bangladesh to Hyderabad's Prostitution Rings, Police bust network linked to international human trafficking
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ 30 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 60 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಬಡವರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಹ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ: ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಮುಗ್ಧ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್‌ಗಳು, ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ವರ್ಷ, ನಗರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 60 ಜನರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​ವೊಂದನ್ನು ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಗರದ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು, ದೇಶದ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೋನೈ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು 20-40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತರ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು (15) ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು 20 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿರುವ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಹಾಡಿ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಚತ್ರಿನಕಾದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು 9 ಯುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, 20 ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು 16 ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ; ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು! - CAUGHT IN THE NET

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ 30 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 60 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಬಡವರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು, ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಹ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ: ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಮುಗ್ಧ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್‌ಗಳು, ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ವರ್ಷ, ನಗರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 60 ಜನರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​ವೊಂದನ್ನು ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಗರದ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು, ದೇಶದ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೋನೈ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು 20-40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತರ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು (15) ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು 20 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಂಡ್ಲಗುಡದಲ್ಲಿರುವ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಹಾಡಿ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಚತ್ರಿನಕಾದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು 9 ಯುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, 20 ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು 16 ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ; ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು! - CAUGHT IN THE NET

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL HUMAN TRAFFICKINGHUMAN TRAFFICKING GANGSಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲHUMAN TRAFFICKING NETWORKPROSTITUTION WITH BANGLADESHI GIRLS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.