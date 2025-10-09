ETV Bharat / bharat

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಂಚಾರ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

FREE TRAVEL FOR CANCER PATIENTS
ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 9, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಜನಪರ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

"ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ರೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 9) ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಬಡ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊರಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ರೋಗಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಜನಪರ ಘೋಷಣೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: MBBS ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ Good News: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 75,000 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ: ನಡ್ಡಾ

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಏಕ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: 1.16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೇಓವರ್​ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

KSRTC FREE TRAVELKERALA CANCER PATIENTSKERALA MINISTER GANESH KUMARಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್​ ಉಚಿತ ಸೇವೆFREE TRAVEL FOR CANCER PATIENTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಪೊಲೀಸ್​ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌, ನಿಯಮ ಉಲಂಘಿಸಿದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ದಂಡ!!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.