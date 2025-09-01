ETV Bharat / bharat

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ: ಇಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಲಿರುವ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ

ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಲಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಚಳವಳಿಯ ಮುಖಂಡ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ: ಇಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಲಿರುವ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 12:46 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖಂಡ ಮನೋಜ್ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ (ಒಬಿಸಿ) ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮನೋಜ್​ ಜರಾಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜರಾಂಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮರಾಠ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮರಾಠ ಸಹೋದರರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

CSMT ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಕೂಗು: ಮರಾಠ ಬಂಧುಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ (CSMT) ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1) ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಜೆ.ಜೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್‌ ಗೇಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪದ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಜಾರಿಮಲ್ ಸೋಮನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ನಿರಶನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಜರಾಂಗೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರಿಗೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮನೋಜ್​ ಜರಾಂಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮರಾಠ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

