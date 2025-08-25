ಚಿತ್ತೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅವಳ ಮದುವೆ, ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಂಗನೂರು ಮಂಡಲದ ವೇಪಮಕುಲಪಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ದಂಪತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಪ್ಪಗರಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ವೀಣಾಕುಮಾರಿ, ವಾಣಿ, ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಷಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 2007ರಲ್ಲಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗೌರಮ್ಮ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಗೌರಮ್ಮ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಬೋಧನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ: 2014 ರಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ವಾಣಿ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೀಚರ್ (ಎಸ್ಜಿಟಿ) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ವೀಣಾಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಉನ್ನತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಈ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಂತೆಯೇ, ಸಿರಿಷಾ ಅವರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಜಿಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗಿನ ಈ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರಿಯರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದುಸ್ತರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
