ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪರ್ಶಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ವರು ನಕ್ಸಲರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಟ್ಟಾ ದಲಂ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರ ನಕ್ಸಲರು ಕೋಪರ್ಶಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ರಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿ -60 ಕಮಾಂಡೋಗಳ 19 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯೂಎಟಿಯ 2 ತಂಡು ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು.
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡನ್ನು ತಲುಪಲು ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಕ್ಸಲರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು.
ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್: ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ನಕ್ಸಲರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಶ: ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ 1 ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ರೈಫಲ್, 2 ಐಎನ್ಎಸ್ಎಎಸ್ ರೈಫಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 1 .303 ರೈಫಲ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಉಳಿದ ನಕ್ಸಲರು ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್: ₹15 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾದ PLFI ನಕ್ಸಲ್ ಹತ್ಯೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಪರೇಷನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ