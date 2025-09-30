ETV Bharat / bharat

ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ: ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನೆನಪುಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕು; ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ನೋವಿನ ಕಥೆ!

ಕೋತ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

Four Families, One Village: Life Survives Amid Submerged Memories
ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ನೋವಿನ ಕಥೆ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025

2 Min Read
ನಂದ್ಯಾಲ (ಕೋತಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ನಂದ್ಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋತಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜುಪಡು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋತ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದವು. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಲಸೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.

ಇಂದು, ಕೋತ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒಂಟಿತನ, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸವಾಲಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೋತ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವು ಜಲಾಶಯಗಳಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಕಡಿದು, ದುಃಖದ ಕಡಲಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಡುವ ಕಷ್ಟ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಆಪತ್ತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನೋಪಾಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಜಲಾಶಯವು ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

