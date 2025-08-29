ETV Bharat / bharat

ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಹಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ - STUDENTS RETURN AS TEACHERS

ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 2:09 PM IST

ಕರೀಂನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತಿದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು. ಇನ್ನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದು ವಿರಳ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ, 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮ್ಮಿಕುಂಟಾದ ZP ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೀಗ ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಜಮ್ಮಿಕುಂಟದ ಮೂಲದ ಬಾದಮ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ವೀಣವಂಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಡ್​ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಆರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು:

ಜಮ್ಮಿಕುಂಟದ ಮೋತ್ಕುಲಗುಡೆಮ್‌ನ ವಟ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ. ಸಮ್ಮೈಯ ಮತ್ತು ಕೆ. ಸಂಪತ್, ಜಮ್ಮಿಕುಂಟ ಮಂಡಲದ ಮಡಿಪಲ್ಲಿಯ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೊತಪಲ್ಲಿಯ ಎಂ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಂದಕುಂಟ ಮಂಡಲದ ವಂತಡ್ಪುಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಾವು ಆಟದ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಇವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕಲಿತು, ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಇವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

