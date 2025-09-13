ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಎದುರಾದವು ಹುಲಿಗಳು; ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋರಿದ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಇದು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಗಾರ್ಡ್ಗಳು
Published : September 13, 2025 at 3:33 PM IST
ರಾಮನಗರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು: ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ತೇಧಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಗಸ್ತು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಸ್ತು ಕಾವಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ತೇಧಾ ಕುಲಬಂಧ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮರ ಏರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಹುಲಿಗಳು ಎದುರದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೋಚದಂತೆ ಆದರೂ, ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರ ಏರಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹುಲಿಯಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹುಲಿಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮರ ಏರಿದರೂ ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ರೇಜ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ರಾಮನಗರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಘಟನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಎರಡು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮರ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿನ್ನಂದಿಗಳು ಸದ್ದಾಗದಂತೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಗಳು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಹುಲಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಗಳು ಚಲನವಲನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಮಾತು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಛಿಮ್ವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು: ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು: ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸದ್ಯ ತೇಧಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು, ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹುಲಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳದೇ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ವಹಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ನಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಮುದಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
