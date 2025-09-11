ETV Bharat / bharat

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ

ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಂಡ್, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು (WWF)
ಭರತ್‌ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿ (WWF) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪರಿಸರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು (WWF)

ರಣಹದ್ದುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ: ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೊಳೆತ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶವಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಮಾನಸ್ ಸಿಂಗ್.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟ (WWF)

ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ: ಭರತ್‌ಪುರದ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಬಯಾನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ರಣಹದ್ದು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್​​ನ ರಣಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಎತ್ತರ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಮಾನಸ್ ಸಿಂಗ್.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು (WWF)

ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿ ತಂಡವು ಬಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ, ಹಾರಾಟದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಿಎಫ್‌ಒ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ರಣಹದ್ದುಗಳು (WWF)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಜಾನುವಾರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾನಸ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು (WWF)

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ: ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸತ್ತ ದನಗಳ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ (ದನಕರು) ನೀಡಲಾಗುವ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ (ರಣಹದ್ದು) ಮಾರಕವೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರೀಕರಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾನಸ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹಾರಾಟ (WWF)

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಾನಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಈಗ ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹಾರಾಟ (WWF)

