ದೆಹಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನಿಂದ ಕೃತ್ಯ

ದೇಗುಲದ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.

Following Delhi, chappal thrown towards judge in Tirunelveli; Police questioning youth from northern state
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 12:13 PM IST

1 Min Read
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ(CJI) ಬಿ ಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಈ ರೀತಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚೇರನ್ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ 29ವರ್ಷದ ಯುವಕ ತಿರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಅರುಣ್​ ಶಂಕರ್​ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ರೂಮ್​ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ತಕ್ಷಣ್ಕೆ ಅವರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋಣೆ ಕಡೆಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆಡೆಗೆ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದರಂತೆ ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಚೆರನ್ಮಹಾದೇವಿಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 6ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಭೂಷಣ್ ಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆ ವಕೀಲನನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆ ವಕೀಲನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಹಾಲ್​ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಜೆಐ ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗವಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ವಕೀಲ

CHERANMAHADEVI COURTCHAPPAL THROWN AT JUDGESHOCKING INCIDENT IN TIRUNELVELITIRUNELVELI COURTTHROWN TOWARDS JUDGE IN TIRUNELVEL

