ಗಾಂಧಾರಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದು, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಂಡಲದ ಜುವ್ವಾಡಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಐದು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮವ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಯ್ಯ ಎಂಬ ರೈತ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರು.
ಪೋಷಕರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಮಗನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿ, ಇಂಟರ್ (ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು.
ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ಮನೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ: ನಂತರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಂನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ದಿನ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ರವಿಕುಮಾರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (FCI) ಗ್ರೇಡ್-3 ಆಗಿ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದರು.
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮುಂದುವರೆದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-4 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಗಾಂಧಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರವಿಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
