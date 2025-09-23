ETV Bharat / bharat

ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ: ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆ, ಮಾನವನ ಬದಲು ರೊಬೋಟ್​ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ

2027ರಲ್ಲಿ ಮಾನವಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೋ, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದೀಗ, ರೋಬೋಟ್​ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

GAGANYAAN MISSION
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Unmanned Gaganyaan Rocket: "ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬದಲಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೊಟ್​ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚೆನ್ನೈನ ಅವಡಿ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ 19ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವರಹಿತ ಗಗನಯಾನ ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಐದು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ತರುವಾಯ, ಇಸ್ರೋ 6500 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"1969ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು 133 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 56 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್ 1 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು 13 ಟೆರಾಬೈಟ್‌ಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಇಸ್ರೋದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ (ಟಿಟಿಡಿ) ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

"ವ್ಯೋಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯೋಮಿತ್ರ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಪದವಿ ಪಡೆದ 446 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ISRO CHAIRMAN NARAYANANVYOMMITRAISRO FUTURE PLANSಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆGAGANYAAN MISSION

