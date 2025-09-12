ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೈಲು ದುರಂತಕ್ಕೆ 123 ವರ್ಷ: ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಗಳ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ?
ಕಡಪ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) 123 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದುರಂತವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? ಅಂದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12, 1902 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ರೈಲು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಅವಿಭಜಿತ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದನೂರು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಕ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಅಂದು ಕಡಪದಲ್ಲ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಮಂಗಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ10 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು 61 ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 71 ಜನ ಬಲಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೃತರನ್ನು ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ದುರಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮೆಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ (CSST) ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೇಸಾ ಲಿಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ತೆರೇಸಾ ಲಿಮಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು: ತೆರೇಸಾ ಲಿಮಾ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ CSST ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಮಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೇಸಾ ಲಿಮಾ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಿಸಿತ್ತು.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಸ್ಮಾರಕ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ತೂಪವು ಈಗ ಗಂಡಿಕೋಟ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಯಾದವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಆಶಯ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.
