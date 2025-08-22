ETV Bharat / bharat

NEET UG ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್: 113 ಅಂಕಗಳಿಸಿದವರಿಗೂ ಲಭ್ಯ MBBS ಸೀಟು; ಆದರೆ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ? ಕೇಳಿದರೆ ಹೌಹಾರದೇ ಇರರಿ!! - NEET UG 2025

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ NEET UG 2025ರ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 120 ಅಂಕಗಳವರೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು NRI ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ MBBS ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

NEET UG ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್: 113 ಅಂಕಗಳಿಸಿದವರಿಗೂ ಲಭ್ಯ MBBS ಸೀಟು (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 10:16 AM IST

ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: NEET UG 2025 ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ MBBS ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದ ಸೀಟಿನ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ 548 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 13,375 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 144 ಮತ್ತು OBC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 113 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ NRI ಸೀಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 126 ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೀಗಿದೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ NRI ಸೀಟುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ MBBS ಶುಲ್ಕ 1.50 ರಿಂದ 1.80 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ 1.65 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ MBBS ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 1.80 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

NRI ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ NRI ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಭರತ್‌ಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ NRI ಸೀಟನ್ನು 12,19,937 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 126 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಟಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ 12,57,354 ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 120 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದರೆ 548 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತು 120 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂ. 1.25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.

144 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸೀಟು: ಈ ಬಾರಿ 12.36 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಆಫ್ 144 ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಆಫ್ 113 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 10,96,669ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 144 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಉದಯಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 13,17,077ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 113 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೀಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 13,18,596 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

