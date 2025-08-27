ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ಬಡಾ ಗಣೇಶನನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರ ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಿಷ್ಣು ದೇವ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
69 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 28 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗಜ್ಜಲಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ 60 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 600 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "71 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಘಟಕರು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖೈರತಾಬಾದ್ನ ಗಣೇಶ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಳಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಬಡಾ ಗಣೇಶ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೆರಿಗೆ: ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೇಷ್ಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
