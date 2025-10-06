ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.
ಆಲಪ್ಪುಳ(ಕೇರಳ): ಲಾಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.
ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರವೂರಿನ ಮೂಲದ ಶರತ್ ಎಸ್.ನಾಯರ್ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಪಡೆದಾತ. ಈತ ನೆಟ್ಟೂರಿನ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಶರತ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ TH 577825 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಶರತ್, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಡ್ರಾ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶರತ್ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಲಾಗದ ಅವರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರವೂರಿನ ಥೈಕಟ್ಟುಸ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ: ಲಾಟರಿ ತಾಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶರತ್, ನಾನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರಾ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆ. ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಶರತ್ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಟೂರಿನ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?: ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟರಿ ತಗುಲಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೂ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15.75 ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷ, 75 ಲಕ್ಷ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 14.07 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ 9,37,400 ಟಿಕೆಟ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ 8.75 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಲಾಟರಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
