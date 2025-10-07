ETV Bharat / bharat

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ರುಲಾನಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Firing incident BJP leader Ramesh Rulania died in hospital
ಮುಸುಕುದಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಜಿಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 11:30 AM IST

ಕುಚಮನ್ ನಗರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ರುಲಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂವರು ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ರುಲಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಕ್ರಿಯರಾದರೂ ಶಂಕಿತರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಿಚಾ ತೋಮರ್ ಅವರು ಕುಚಮನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಚಂದ್ ಖರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಒ ಅರವಿಂದ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಿಚಾ ತೋಮರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ರುಲಾನಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿ : 'ಶಂಕಿತರು ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ರುಲಾನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ರಮೇಶ್ ರುಲಾನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಗೋದಾರ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನರಾಮ್ ರಣವಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಪುತ್ರ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೊಡ್ಡುತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ, ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಉಪ್ಪಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ (52) ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು: ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡದ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಪುತ್ರ!

