ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ; ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ - FIRE ERUPTS ON CARGO FLIGHT ENGINE

ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಚೈನ್ನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 10:55 AM IST

ಚೆನ್ನೈ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು (ಕಾರ್ಗೋ) ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗುವಾಗ ಎಂಜಿನ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆಯೂ ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

